Trump İran ile Müzakereleri Değerlendirdi

WASHINGTON, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin "bir noktada" yeniden başlayabileceğini söyledi.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, "Şu anda durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum" dedi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı düzenlediği büyük askeri operasyonun ardından fiilen kapanmıştı.

Trump, önceliklerinin İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olduğunu yineledi.

CNN salı günü ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın müzakere ekibine İran ile müzakereleri durdurma talimatı verdiğini bildirmişti.

Trump ise aynı gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile "an itibarıyla devam eden ya da planlanmış bir görüşme ya da iletişim olmadığını" belirterek, ABD'nin deniz ablukasının "tam olarak uygulandığını" kaydetti.