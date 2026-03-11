Trump: İran İle Savaş Yakında Bitebilir

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın "yakında" sona erebileceğini belirterek, "Pratikte hedef alınacak hiçbir şey kalmadı. Savaşı, ne zaman istersek bitirilebiliriz. Zaman çizelgesinin çok önündeyiz. Altı haftalık sürede mümkün olacağını düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli yayın kuruluşu Axios ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonun "yakında sona erebileceğini" söyledi.

Trump, "Pratikte hedef alınacak hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullanarak, "savaşı ne zaman isterse bitirilebileceğini" belirtti.

ABD'nin İran'daki operasyonlarının beklentilerin üstünde ilerlediğini iddia eden Trump, "Zaman çizelgesinin çok önündeyiz. Altı haftalık sürede mümkün olacağını düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

Hem ABD hem İsrail yetkilileri, daha önce savaşın resmi olarak ne zaman sona ereceğine dair henüz bir emir veya karar bulunmadığını belirtmişti.

Yeni istihbarat raporlarına göre İran, stratejik petrol sevkiyat yolu Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddialarıyla gündeme gelirken, Trump, ABD'nin bu planı engellediğini ileri sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ise "ABD'nin hedeflerinin, İran'ın bölgesel güç projeksiyonu ve deniz güvenliğine yönelik tehdit oluşturma kapasitesini etkisiz hale getirmek olduğunu" açıkladı.