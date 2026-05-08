Trump: İran'ın Saldırıları Geçersiz

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç Amerikan muhribinin ateş altında kalmasına rağmen hasar almadan görevini tamamladığını açıkladı. Trump, İran'a ait saldırı unsurlarının imha edildiğini belirterek, "Anlaşmalarını hemen imzalamazlarsa gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde alt edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gerilime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üç adet dünya standartlarında Amerikan muhribi, ateş altında olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan büyük bir başarıyla geçti. Üç muhripte herhangi bir hasar meydana gelmezken, İranlı saldırganlar büyük hasar gördü. Tamamen çaresiz hale gelen donanmalarının yerine kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte tamamen imha edildiler. Bu tekneler, hızlı ve etkili bir şekilde denizin dibine battı. Muhriplerimize füzeler atıldı, ancak bunlar kolayca düşürüldü. Aynı şekilde, insansız hava araçları da geldi, ancak havadayken yakıldılar. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşmesi gibi, okyanusa çok güzel bir şekilde düştüler!"

Normal bir ülke bu muhriplerin geçişine izin verirdi, ancak İran normal bir ülke değil. Onlar deliler tarafından yönetiliyor ve eğer bir nükleer silah kullanma şansları olsaydı, bunu hiç tereddüt etmeden yaparlardı -Ancak bu fırsatı asla bulamayacaklar- ve tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, anlaşmalarını hemen imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli bir şekilde alt edeceğiz! Harika mürettebatlarıyla birlikte üç destroyerimiz, gerçek bir 'Çelik Duvar' olan deniz ablukamıza yeniden katılacak."