Trump: İran'ın Saldırıları Geçersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ın Saldırıları Geçersiz

08.05.2026 02:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki muhriplerin görevini başarıyla tamamladığını, İran'ın saldırganlarını imha ettiklerini duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç Amerikan muhribinin ateş altında kalmasına rağmen hasar almadan görevini tamamladığını açıkladı. Trump, İran'a ait saldırı unsurlarının imha edildiğini belirterek, "Anlaşmalarını hemen imzalamazlarsa gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde alt edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gerilime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üç adet dünya standartlarında Amerikan muhribi, ateş altında olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan büyük bir başarıyla geçti. Üç muhripte herhangi bir hasar meydana gelmezken, İranlı saldırganlar büyük hasar gördü. Tamamen çaresiz hale gelen donanmalarının yerine kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte tamamen imha edildiler. Bu tekneler, hızlı ve etkili bir şekilde denizin dibine battı. Muhriplerimize füzeler atıldı, ancak bunlar kolayca düşürüldü. Aynı şekilde, insansız hava araçları da geldi, ancak havadayken yakıldılar. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşmesi gibi, okyanusa çok güzel bir şekilde düştüler!"

Normal bir ülke bu muhriplerin geçişine izin verirdi, ancak İran normal bir ülke değil. Onlar deliler tarafından yönetiliyor ve eğer bir nükleer silah kullanma şansları olsaydı, bunu hiç tereddüt etmeden yaparlardı -Ancak bu fırsatı asla bulamayacaklar- ve tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, anlaşmalarını hemen imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli bir şekilde alt edeceğiz! Harika mürettebatlarıyla birlikte üç destroyerimiz, gerçek bir 'Çelik Duvar' olan deniz ablukamıza yeniden katılacak."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'ın Saldırıları Geçersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:36
Burcu Köksal kararını açıkladı: CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılıyor
Burcu Köksal kararını açıkladı: CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılıyor
00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 02:17:50. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran'ın Saldırıları Geçersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.