Trump: İran'la anlaşma çok yakında

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'la olası anlaşmaya ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı.

Trump, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade ederek, "ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında, nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edildi." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı, anlaşmanın nihai detayları üzerinde görüşmelerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle görüştü

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya ilişkin son durumu Oval Ofis'te yaptığı telefon görüşmelerinde bölge liderleriyle istişare ettiğini de kaydetti.

Trump, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.