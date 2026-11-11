Trump, İran'la savaşta tam zafer hedeflediklerini ve yakında sona ereceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü (Veterans Day) töreninde, İran'ın nükleer silah edinmesini engellediklerini savunarak, İran ile savaşın yakında sona ereceğini ve Washington'ın "tam zafer" kazanmayı hedeflediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İran'a yönelik askeri operasyonlara ve Tahran ile yürüttükleri görüşmelere değindi.

Trump, "Amerika, İran ile bir savaş başlatmadı. İran, 1979'dan beri Amerika'ya karşı savaş yürütüyor. Bunun çok daha önce halledilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Kendi yönetimi döneminde İran'a karşılık verildiğini savunan Trump, "Ciddi şekilde karşılık verdik ve kazandık. Sadece bu durumu ne zaman sona erdirmek istediğimiz meselesi kaldı." dedi.

Çatışmanın sona ermesine ilişkin sürece dair ayrıntılara girmeyen Trump, "Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak." diye konuştu.

ABD'nin saldırılarıyla İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan Trump, Tahran'ın yıkılan kapasitesini yeniden inşa etmesinin en az 25 yıl süreceğini iddia etti.

Trump, "Umarım o ülkenin daha fazla bölümünü yok etmek zorunda kalmayız." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların 7 ay önce başladığını ancak yoğun çatışmaların yalnızca birkaç hafta sürdüğünü belirten Trump, bu süreçte 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Trump, bölgedeki ABD askerlerinin "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla" görev yaptıklarını dile getirerek, askerlere teşekkür etti.

İran ile savaşın bitmesiyle birlikte "dünyanın daha güvenli ve barışçıl bir yer haline geleceğini" savunan Trump, bu konuda büyük bir mesafe katettiklerini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca 1983'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasına düzenlenen ve 241 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıya atıf yaparak, saldırının arkasında İran destekli Hizbullah'ın bulunduğunu söyledi.