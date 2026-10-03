Trump, İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatlarının "eski seviyesine düşeceğini" söyledi - Son Dakika
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Trump, İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatlarının "eski seviyesine düşeceğini" söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında, petrol fiyatlarının eski seviyesine, hatta "daha aşağısına" düşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında, petrol fiyatlarının eski seviyesine, hatta "daha aşağısına" düşebileceğini söyledi.

Trump, seçim çalışmaları çerçevesinde Alabama eyaletine hareketi öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Petrol fiyatlarının yüksekliği konusundaki soruları yanıtlayan Trump, "İran meselesi çözüldüğü anda, ki bu uzun sürmeyecek, hiç de uzun sürmeyecek, petrol fiyatları eski seviyesine, hatta belki de daha aşağısına düşecek." ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa ülkelerinin dizel yakıt konusunda katkı yapacağını ve bu konudaki sıkıntının aşılacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var, dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar, biz de öyle. İhracat yasağı uygulamayacağız." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda daha önce verdiği sözü kendisine hatırlatılan Başkan Trump, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Yaptırımların kaldırılması ve Türk savunma ürünlerinin ABD'ye satılmasının önünü açacak karar konusunda olumlu konuşan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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