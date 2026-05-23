Trump İran Müzakerelerini Değerlendiriyor

23.05.2026 10:19
Trump, İran müzakereleri ve olası çatışma senaryolarını ulusal güvenlik ekibiyle görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran ile yürütülen müzakere sürecini ve müzakerelerin sonlanması durumunda yaşanabilecek olası senaryoları görüştüğü iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryoların masaya yatırıldığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles da katıldı.

Yetkililer, İran ile yürütülen müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması halinde Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendireceğini öne sürdü.

Diplomatik sürece ilişkin bilgi sahibi bir yetkili ise İran'la görüşmeleri "ızdıraplı" olarak nitelendirirken olası anlaşmanın taslak metninin her gün taraflar arasında gidip geldiğini ancak kayda değer gelişme sağlanamadığını belirtti.

CBS News'e konuşan kaynaklar ise Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri saldırılar için hazırlık yaptığı iddiasında bulundu.

Kaynaklara göre, bazı ABD askeri ve istihbarat personeli, olası saldırılar nedeniyle izinlerini iptal etti, İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı Orta Doğu'daki askeri personel ve üs planlamasında değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
