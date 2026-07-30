Trump İran Politikası Üzerine Hayal Kırıklığı Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran Politikası Üzerine Hayal Kırıklığı Yaşıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danışmanlarının fikir birliğine varamaması nedeniyle Trump, İran'a yönelik strateji belirlemekte zorlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarının İran'daki amaçları konusunda fikir birliğine varamamaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve "bıkkın" olduğu iddia edildi.

NBC News kanalının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve yakın çevresi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin sıradaki adımlarını belirlemeye çalışıyor.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın, üst düzey danışmanları ve müttefikleri "savaşın amacına yönelik fikir birliğine varamadığı" için hayal kırıklığı yaşamaya başladığını öne sürdü.

Trump'ın, mevcut durumdan "hoşnut olmadığını" savunan kaynaklar, geçen hafta üst düzey ulusal güvenlik uzmanlarıyla yaptığı bir toplantıda sert sözlerle çıkışarak bağırdığını anlattı.

Kaynaklardan biri, Trump'ın "bezgin" halde olduğunu ve "İran tarafını anlaşmaya ikna etmenin bu kadar zor olacağını düşünmediğini" dile getirdi.

Aynı kaynak, "ortada son noktaya ulaşmak için ne yapılacağına ya da bunun ne kadar süreceğine dair elle tutulur bir strateji" bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump İran Politikası Üzerine Hayal Kırıklığı Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Trump İran Politikası Üzerine Hayal Kırıklığı Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.