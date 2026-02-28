Trump İran Saldırıları Hakkında Konuşmayacak

(ANKARA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili olarak bugün ulusa seslenmeyi planlamadığını açıkladı.

Trump, günün erken saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 8 dakikalık bir videoyla İran'a yönelik operasyonun başladığını duyurmuştu. Videoda Trump, saldırıların sona ermesinin ardından İran halkına "kendi hükümetlerini devralmaları" çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, ABD Başkanı'nın İran'a yönelik saldırılar konusunda ayrıca bir ulusa seslenme konuşması yapmayacağı belirtildi.

Yetkililer, daha önce ABD medyasına, "Trump'ın bir konuşma yapmayı planladığını" söylemişti.