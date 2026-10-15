Trump, İran saldırısı sızınca iptal etti, sızıntıyı yapanlar için 'vurulmalı' dedi - Son Dakika
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Trump, İran saldırısı sızınca iptal etti, sızıntıyı yapanlar için 'vurulmalı' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'daki mitingde İran'a yönelik saldırının zamanlaması CNN ve New York Times gibi medyaya sızınca planı iptal ettiğini söyledi. Sızıntı nedeniyle İranlıların saldırıdan haberdar olduğunu belirten Trump, 'Bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini söyleyerek, "Bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı." dedi.

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Arizona'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının "İran'a yönelik saldırılar" için gönderildiğini belirten Trump, ancak saldırı yapılmadan bu bilginin sızdırıldığını ifade etti.

Trump, sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını ve İranlıların saldırıdan haberdar olduğunu dile getirerek, "Birisi sızdırdı. Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Ancak bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk." dedi.

Söz konusu saldırı planına ilişkin bazı detayları da paylaşan Trump, uçakların saldırı günü "Missouri'den saat 12.07'de kalkacağının", varış saatinin sızdırıldığının ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizdi.

Trump, B-2 saldırılarını o gün iptal etmek durumunda kaldıklarını ve iki gün sonra gerçekleştirdiklerini anlattı.

Amerikan ordusunun faaliyetlerine ilişkin bu tür sızıntıları yapanların kesinlikle affedilmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Kaynak: AA
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