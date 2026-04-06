Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

06.04.2026 21:28
ABD Başkanı Donald Trump, kameralar önünde yaptığı açıklamada İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran'a çarşamba TSİ ile gece 3'e kadar verdikleri süreyi işaret eden Trump, "13 bin hedef vuruldu. İran savaşı kaybetti, süreleri doluyor. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." dedi.

"İRAN BİR GECEDE YOK EDİLEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sertleştirdi. Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Trump, İran’ın zaten savaşı kaybettiğini ve 13 bin hedefin vurulduğunu belirterek, çarşamba TSİ ile gece 3'te dolacak olan sürenin son mühlet olduğunu hatırlattı. Trump, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" diyerek askeri operasyon sinyali verdi.

"İRAN'DA REJİMİ DEĞİŞTİRDİK"

Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İranlılar lüften geri dönün bomba atın diyor. Özgürlük için acı çekmeye hazırlar. İran'da rejimi değiştirdik, şimdi daha az radikaller. Eğer yarın geceye kadar anlaşamazsak onları taş devrine döndüreceğiz.

Biz enerji tesisleri ve köprüleri vurmak istemiyoruz. Anlaşmaya da yakındık. Anlaşmayı ihlal ettiler. 45 dakika sonra en büyük köprülerini yok ettik. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bunları yeniden inşa etmeleri 100'den fazla yıl sürecek.

"NATO'YA İHTİYACIMIZ KALMADI"

NATO bir kağıttan kaplan. Bizim onlara ihtiyacımız olmadı ama yardım etmemek için çaba sarf ettiler. Sadece NATO değil, Güney Kore, Japonya, Avustralya da yardım etmedi. Biz onları Kuzey Kore'den koruyoruz. Üstelik Joe Biden'a özürlü diyordu Kim Jong Un ama beni çok seviyor.

HEGSETH: İRAN ORDUSU REZİL OLDU

CIA Dİirektörü Ratcliffe ise, "İranlılar bu kurtarma operasyonunun başarısı karşısında utanç verici duruma düştü ve nihayetinde küçük düşürüldüler." dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth de, "İran ordusu rezil oldu ve küçük düşürüldü, öyle de olmalılar. İranlılar hâlâ kendilerine şunu soruyor: "Amerikalılar bunu nasıl yaptı?" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 7912145 7912145:
    offf ammada sıktın ?? 83 1 Yanıtla
  • mossi mossi :
    40 gündür yokedemedin 1 gecedemi bitirecen 80 2 Yanıtla
  • Mahfuz Erdoğmuş Mahfuz Erdoğmuş:
    Kendin Çalıyorsun kendin oynuyorsun 75 1 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    safi rüzgar 57 1 Yanıtla
  • erkan bektaş erkan bektaş:
    abi bi karar ver anketemi uyacaksın yoksa devammı edeceksin 32 1 Yanıtla
    1234 1234:
    abd ilk defa böyle bir baskan görüyordur eminim bi dediği bi dedığini tutmuyor 6 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:38:41.
