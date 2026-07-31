Trump İspanya'daki Göç Sorununu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İspanya'daki Göç Sorununu Değerlendirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İspanya'daki düzensiz göçmen akınını 'istila' olarak nitelendirip yönetimi eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'daki düzensiz göçmen hareketliliğine ilişkin, "Dün İspanya'yı izledim ve orada yaşanan felaketi gördüm. Bu, bir ülkenin yüz binlerce insan tarafından işgal edilmesine benziyordu." dedi.

ABD Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında, İspanya'daki düzensiz göçmenlerle ilgili son durumu değerlendirdi.

ABD'deki düzensiz göçmen sorunu ile İspanya'daki düzensiz göçmen sorunu arasındaki benzerliğe işaret eden Trump, sınırdan yasa dışı geçişlere izin verdiği gerekçesiyle önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini suçladı.

Trump, "Dün İspanya'yı izledim ve orada yaşanan felaketi gördüm. Bu, bir ülkenin yüz binlerce insan tarafından işgal edilmesine benziyordu." diyerek, kendileri yerine Demokratların yönetimde olması halinde aynı şeyin ABD'de de yaşanabileceğini savundu.

İspanya'nın "istilaya" uğradığını iddia eden ABD Başkanı, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin "sınır güvenliği" olacağını vurguladı.

Trump, İspanya'nın düzensiz göçle mücadele için ne yapacağını bilmediğini savunarak, "On binlerce kişi akın ediyor ve ülkeyi istila ediyor; yetkililer ise zayıf durumda. Kötü bir yönetim ve çok liberal yasaları var." yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, İspanya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump İspanya'daki Göç Sorununu Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
Yalova’da CHP’li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti Yalova’da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 21:25:45. #7.12#
SON DAKİKA: Trump İspanya'daki Göç Sorununu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.