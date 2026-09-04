Trump, istifa eden Driscoll'ün yerine Kara Kuvvetleri Sekreterliği'ne Adam Telle'yi atadı - Son Dakika
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Trump, istifa eden Driscoll'ün yerine Kara Kuvvetleri Sekreterliği'ne Adam Telle'yi atadı

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ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile gerginlik yaşayarak istifa eden Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine Adam Telle'yi vekaleten atadı. Mühendislik Birliği'nde sivil yönetici olan Telle, daha önce Beyaz Saray'da da görev almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı uzun süreli gerginliğin ardından istifa eden ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine, Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinin sivil yöneticilerinden Adam Telle'yi vekaleten atadı.

Trump, sosyal medya hesabından, Driscoll'den boşalan Kara Kuvvetleri Sekreterliği için yaptığı atamayı duyurdu.

Driscoll'ün yerine Adam Telle'yi vekaleten atadığını belirten Trump, "O herkesin saygısını kazanmış büyük bir vatansever." ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinde sivil olarak görev alan Telle, 20 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçi senatörler ile çalışıyordu ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev almıştı.

Hegseth-Driscoll gerilimine ilişkin iddialar

ABD basınında, Hegseth'in, birkaç ordu subayının terfilerini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığı??????? iddiaları yer almıştı.

Savunma Bakanı Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğu" da öne sürülmüştü.

Driscoll, iddiaların ardından bu hafta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, istifa eden Driscoll'ün yerine Kara Kuvvetleri Sekreterliği'ne Adam Telle'yi atadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump, istifa eden Driscoll'ün yerine Kara Kuvvetleri Sekreterliği'ne Adam Telle'yi atadı - Son Dakika
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