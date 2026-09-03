Trump, Kanada ekonomisinin çökebileceğini savundu ve Carney'i hedef aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticari anlaşmazlıkta Başbakan Mark Carney'i suçlayarak Kanada ekonomisinin çökebileceğini öne sürdü. Trump, kendisini düşman ilan eden Kanadalı liderlerin siyasi açıdan kötü bir tercih yaptığını ve bundan zarar göreceklerini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile aralarındaki gerilime ilişkin Başbakan Mark Carney'i suçlarken, Kanada ekonomisinin çökebileceğini savundu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Carney'i hedef aldı.
ABD ile ticari anlaşmazlık yaşayan Kanada ekonomisinin çökebileceğini savunan Trump, kendisini "düşman" ilan eden Kanadalı liderlerin, siyasi açıdan "çok kötü" bir tercih yaptıklarını ve bundan zarar göreceklerini ileri sürdü.
Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin ABD ile yaşadığı gümrük anlaşmazlığına ilişkin son açıklamasında, müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirmişti.
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