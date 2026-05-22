Trump, Küba'ya Müdahale İddiasında Bulundu

22.05.2026 10:22
Trump, öncekilerden farklı olarak Küba'ya müdahale etmenin peşinde olduğunu açıkladı.

WASHINGTON, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki başkanların yıllardır Küba'ya müdahale etme konusunda düşünce aşamasında kaldıklarını, bunu eyleme dökecek kişinin ise kendisi olabileceğini söyledi.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Diğer başkanlar 50-60 yıldır bu konuda bir şeyler yapmayı düşünüp durdular. Görünen o ki, bunu yapan ben olacağım. Bundan da memnuniyet duyarım" dedi.

Trump, Kübalı Amerikalıların da geri dönüp bu konuda yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, an itibarıyla Küba ile müzakere yoluyla anlaşma ihtimalinin yüksek olmadığını belirtmişti.

Kısa süre önce ABD'nin, Küba ordusunun 30 yıl önce iki uçağı düşürerek can kayıplarına yol açmasıyla ilişkili olarak Küba Devrimi lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırlaması ve Nimitz Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nu Karayipler'e sevk etmesi, Küba'ya yönelik daha geniş çaplı baskı kampanyası kapsamında atılmış adımlar olarak değerlendiriliyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Castro hakkındaki iddianamesinin yasal dayanaktan yoksun bir "siyasi manevra" olduğunu belirterek, Washington'ın, "Brothers to the Rescue (Kurtarma Kardeşleri) adlı narkoterör örgütüne ait küçük uçakların düşürülmesiyle ilişkili olayları manipüle ettiğini ve yalan söylediğini" ifade etti.

Diaz-Canel pazartesi günkü açıklamasında da ABD'nin Küba'ya düzenleyeceği bir askeri saldırının, "sonuçları kestirilemez bir kan gölüne" yol açacağı ve Latin Amerika ve Karayipler'de barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağı uyarısında bulunmuştu.

