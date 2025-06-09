Trump, Los Angeles'taki Göçmen Protestolarına Ulusal Muhafız Gönderdi - Son Dakika
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Trump, Los Angeles'taki Göçmen Protestolarına Ulusal Muhafız Gönderdi

09.06.2025 20:49
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Trump, Los Angeles'taki düzensiz göçmen protestoları için Ulusal Muhafız göndermenin doğru olduğunu savundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestoları bastırmak için Ulusal Muhafızları göndermekle "harika bir karar" aldıklarını savundu.

Trump, Los Angeles'taki protestolara ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, " California'daki şiddetli, kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları göndermekle harika bir karar aldık. Bunu yapmasaydık, Los Angeles tamamen yok olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Vali Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'i "beceriksizlikle" suçlayan Trump, "Bana, 'Sayın Başkan çok harikasınız, siz olmasaydınız biz ne yapardık efendim!' demeleri lazımdı." ifadesini kullandı.

Trump, Newsom ve Bass'in California ve ABD halkına protestoların "barışçıl" olduğu konusunda yalan söylediğini öne sürerek, olaylardaki şiddet ve yıkım görsellerinin her şeyi anlattığını, vatandaşları güvende tutmak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

Öte yandan, Trump, bugün Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin Los Angeles'taki protestolara ilişkin sorularını cevapladı.

Vali Newsom'un Trump'ın sınır sorumlusu Tom Homan'a kendisini gözaltına alması konusunda meydan okumasıyla ilgili soruya Trump, "Eğer ben Tom olsaydım, onu gözaltına alırdım. Bu harika olurdu." yanıtını verdi.

Trump, Newsom'u sevdiğini ancak onun "aşırı derecede beceriksiz" olduğunu ifade etti.

Homan, cumartesi günü NBC'ye, Demokrat liderlere rağmen Los Angeles'ta göçmenlik karşıtı uygulamaların devam edeceğini, Newsom dahil bu operasyonları engelleyen herkesin gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Newsom da dün yaptığı açıklamada, Homan'a kendisini gözaltına alma konusunda meydan okumuştu.

"Sınır güvenliği ekonomik güvenliktir"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliği ekonomik güvenliktir. Los Angeles'taki şiddetli isyanlar bunu tartışmasız bir şekilde açık hale getirdi." ifadesini kullandı.

Bessent, maskeli göstericilerin ellerinde yabancı ülke bayraklarıyla araçları ateşe verdiğine işaret ederek, Kongre'ye, düzensiz göçmenlerle mücadele için yeni personel alımı ve sınıra duvar çekilmesi için gerekli yasaları geçirmesi çağrısında bulundu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

California Valisi Gavin Newsom da MSNBC kanalına, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Los Angeles'taki Göçmen Protestolarına Ulusal Muhafız Gönderdi - Son Dakika

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