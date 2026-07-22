Trump, Lübnan'a Uçuş Yasağını Kaldırdı

WASHINGTON, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn Washington DC'deki Beyaz Saray'da bir araya geldi, 21 Temmuz 2026.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li havayolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşları yeniden başlatmasına izin vererek 40 yılı aşkın süredir yürürlükte olan uçuş yasağını sonlandıracaklarını ifade etti. (Fotoğraf: Li Yuanqing/Xinhua)