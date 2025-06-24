Trump, NATO Zirvesi Öncesi Sakin Dönem Vurgusu Yaptı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için Avrupa'ya giderken "İsrail ve İran ile yaşadığı dönemden çok daha sakin bir dönem" olacağını belirtti.

NATO Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'ya giden Trump, Truth Social sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

ABD Başkanı, "NATO'ya gidiyorum, en kötü ihtimalle İsrail ve İran ile yaşadığım dönemden çok daha sakin bir dönem olacak." diyerek Avrupalı arkadaşlarını ve diğerlerini görmeyi dört gözle beklediğini ve çok şey başarmayı umduğunu yazdı.

Trump, ikinci paylaşımında da "Çin, artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda petrol satın alırlar. Bunu başarmak, benim için büyük bir onurdu." ifadelerini paylaştı.