Trump, Netanyahu'yu İran'a Saldırmaması İçin Uyardı - Son Dakika
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Trump, Netanyahu'yu İran'a Saldırmaması İçin Uyardı

29.05.2025 12:21
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Trump, Netanyahu'ya İran ile müzakereleri sekteye uğratacak adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

WASHINGTON, 29 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer programı konusunda yeni bir anlaşma yapılmasına yönelik devam eden görüşmeleri tehdit edebilecek herhangi bir adım atmaması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını söyledi.

The Hill gazetesinin çarşamba günkü haberine göre Trump, ABD'li yetkililerin Tahran'la yürüttükleri görüşmeleri sekteye uğratmaması adına Netanyahu'yu İran'a saldırı düzenlememesi konusunda uyarıp uyarmadığı sorusuna "Doğrusunu söylemek gerekirse, evet, uyardım" diye yanıt verdi.

Trump, "Sadece bunun uygun olmayacağını söyledim. İran'la görüşmeler iyi gidiyor ve şu anda böyle bir şeyin uygun olduğunu düşünmüyorum" diye ekledi.

Öte yandan CNN'in haberine göre Trump gazetecilere yaptığı açıklamada durumun "her an, bir telefon görüşmesiyle değişebileceğini" de söyledi.

Trump, "An itibarıyla anlaşma yapmak istediklerini düşünüyorum. Eğer bir anlaşma olursa çok fazla hayatı kurtarmış olacağım" diye konuştu.

New York Times'ın çarşamba günkü haberinde ise İran'ın nükleer programını engellemeye yönelik diplomatik çözüme temkinli yaklaşan Netanyahu'nun, Trump'ın müzakere yoluyla anlaşmaya varma çabalarını boşa çıkarabilecek bir askeri harekata yönelik hamlelerini sürdürdüğü kaydedildi. Haberde İsrailli yetkililerin, ABD'li muhataplarına diplomasi yoluyla bir anlaşma yapılması durumunda bile Netanyahu'nun İran'a saldırı emri verebileceğini söylediği ifade edildi.

Nisan ayında gazetede çıkan bir haberde İsrail'in İran'daki nükleer tesislerini vurmayı planladığı, ancak Tahran'la müzakereleri sürdürmek isteyen Trump'ın buna izin vermediği bilgisi yer almıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Netanyahu'yu İran'a Saldırmaması İçin Uyardı - Son Dakika

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