Trump, New Hampshire\'da Cumhuriyetçi ön seçimlerini önde tamamladı

NEW ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı için New Hampshire eyaletinde yapılan Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini, eski ABD Başkanı Donald Trump önde tamamladı.

ABD'de başkanlık yarışının New Hampshire'da Cumhuriyetçi aday adayları arasında gerçekleşen ön seçimlerinde sandıkların yüzde 84'ünün açıldığı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Ioawa ön seçimlerinden sonra ikinci defa, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den daha fazla oy almayı başardı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Trump, bu eyaletteki oyların en az yüzde 54,6'sını alırken, yarışın galibi ilan edildi. Haley ise en güçlü desteğe sahip olduğu eyalette oyların yüzde 43,5'ini toplayabildi.

New Hampshire ön seçim sonuçlarına göre, başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partiden adaylık ihtimalini oldukça güçlendiren Trump'ın destekçileri, Haley'e yarışı terk etmesi yönünde baskıyı artırırken kadın siyasetçi kampanyasına devam edeceğini belirtti.

Haley, ön seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yarış henüz bitmedi. Gidilecek düzinelerce eyalet kaldı." diye konuştu.

Temmuz ve ağustos aylarındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.