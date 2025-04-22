Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan - Son Dakika
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Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı. Ankara'ya da gelmesi beklenen Trump'ın ziyaret takviminde Türkiye'nin yer almaması ise dikkat çekti.

22.04.2025 20:41
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri bir kez daha teyit etti.

TARİH BELLİ OLDU

Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Öte yandan Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'ye de gelebileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceği belirtilmişti.

Trump'ın Türkiye'ye de gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankara null:
    para isteyecek.keriz cok 18 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    zıyaret etsın tabı suudı amerıkayı 15 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Türkiye Orta Doğu ülkesi mı Avrupaya üye yapacağız dediniz orta doğu başkenti yaptınız siyasal İslamcılar yalandan elinde Kur'an sallama ile ülke yonetilmiyormus dimi imam hatip lisesini bitirmişsin git imam ol kardeşim bu işler donanım ister kültür ister eğitim ister vicdan ister sizde ne var hangisi var bas parayı oyları çal bas parayı trol topla bizim ülkenin olan parayı Kendi malıniz gibi sadece koltugunuza harcadınız yazık 2 4 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Haydut vasıflı adamın gelmesi çokmu önemli. 6 0 Yanıtla
  • Nizamettin Atılgan:
    Ölse de tüm dünya kurtulsa. Dünya ekonomisi ile oynuyor yanki 5 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    There's something about your passion for life that makes me want to feel its intensity with you. Perhaps tonight we can create a space where desires can take flight, with a touch that sparks something unforgettable? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 5 Yanıtla
  • Oooo:
    Şakira yı al yanına 3 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    gittiği yerlere ,zorla tank tüfenk satacak,onlarda alıp kuma gömecekler ,yıllardir böyle oluyor,abd,zorla silah satıyor onlar,üç beş grup kurdurup ,hikayeden cia ile iş birliği ve operasyon yapıyorlar ,o iki ülkeyi ,abd kucağa almiş durumda 0 0 Yanıtla
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