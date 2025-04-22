Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Tuna Han:

Türkiye Orta Doğu ülkesi mı Avrupaya üye yapacağız dediniz orta doğu başkenti yaptınız siyasal İslamcılar yalandan elinde Kur'an sallama ile ülke yonetilmiyormus dimi imam hatip lisesini bitirmişsin git imam ol kardeşim bu işler donanım ister kültür ister eğitim ister vicdan ister sizde ne var hangisi var bas parayı oyları çal bas parayı trol topla bizim ülkenin olan parayı Kendi malıniz gibi sadece koltugunuza harcadınız yazık