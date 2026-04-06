Trump'tan İran'a Son Süre ve Başarılı Kurtarma Operasyonu Açıklamaları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ordunun başarılı operasyonlarını ve çiftçilere ilişkin durumu paylaştı. İran ile müzakerelere de değinen Trump, kurtarılan pilotların iyi durumda olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı'nı kutlayarak ülkenin iyi durumda olduğunu ve ordunun rekorlar kırdığını ifade etti. Trump, dün gerçekleştirilen başarılı bir kurtarma operasyonuyla iki pilotun düşman topraklarından kurtarıldığını açıkladı ve bu konuda detaylı bir basın açıklaması yapacağını belirtti. Operasyonun, düşmanın güçlü olduğu noktalara odaklanılarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca çiftçilere ve yumurta fiyatlarına değinen Trump, İran ile ilgili soruları yanıtlarken, Salı gününün İran için son teklif olup olmadığı sorusuna, 'Bekleyip göreceğiz' yanıtını verdi. İran'ın önemli bir adım attığını, ancak bunun yeterince iyi olmadığını ifade ederek müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Kurtarılan havacıların durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinde bulunduklarını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Donald Trump, ABD Başkanı, Paskalya, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:42:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.