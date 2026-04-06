Trump'tan İran'a Son Süre ve Başarılı Kurtarma Operasyonu Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı'nı kutlayarak ülkenin iyi durumda olduğunu ve ordunun rekorlar kırdığını ifade etti. Trump, dün gerçekleştirilen başarılı bir kurtarma operasyonuyla iki pilotun düşman topraklarından kurtarıldığını açıkladı ve bu konuda detaylı bir basın açıklaması yapacağını belirtti. Operasyonun, düşmanın güçlü olduğu noktalara odaklanılarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca çiftçilere ve yumurta fiyatlarına değinen Trump, İran ile ilgili soruları yanıtlarken, Salı gününün İran için son teklif olup olmadığı sorusuna, 'Bekleyip göreceğiz' yanıtını verdi. İran'ın önemli bir adım attığını, ancak bunun yeterince iyi olmadığını ifade ederek müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Kurtarılan havacıların durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinde bulunduklarını ekledi.