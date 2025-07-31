Trump, Pelosi'nin Soruşturulmasını İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, borsadaki kazançları nedeniyle Demokrat Parti'den eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin soruşturulması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump, Senato gündeminde olan ve Kongre üyelerinin borsada işlem yapmasını yasaklayan yasa tasarısı ve Pelosi'nin borsa işlemlerine ilişkin konuştu.

Trump, "Bence Nancy Pelosi bu konuda soruşturulmalı. Wall Street tarihindeki birkaç kişi hariç, pratikte en yüksek getiriyi elde eden kişi o. Bu nasıl oluyor? Çünkü o, ne olacağını tam olarak biliyor." dedi.

Pelosi'yi eleştiren ABD Başkanı Trump, "Kocasıyla birlikte bir servet kazandı ve bence bu utanç verici. Nancy Pelosi, içeriden aldığı bilgilerle zengin oldu." ifadelerini de kullandı.

Net servetinin 250 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongre'nin en zengin üyeleri arasında yer alıyor.