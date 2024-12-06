Trump, Perdue'yi Pekin Büyükelçisi Adayı Gösterdi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'yi, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönemdeki çalışma ekibini oluşturmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, "Bu akşam, eski ABD Senatörü David Perdue'nin, ABD'nin bir sonraki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmayı kabul ettiğini duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Perdue'nin "Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak uzmanlığına ve uluslararası kariyerine" vurgu yapan Trump, yeni görevi kapsamında Perdue'nin "bölgedeki barışı koruma stratejisinin hayata geçirilmesinde ve Çin liderleriyle verimli bir çalışma ilişkisi kurulmasında etkili olacağını" belirtti.

Brandon Judd, Santiago Büyükelçiliğine aday gösterildi

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Ulusal Sınır Koruma Konseyi Başkanı Brandon Judd'u ABD'nin Santiago Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, "Judd'un ülke sınırlarını koruma ve tüm Amerikalıları güvende tutma konusundaki çabalarına" işaret ederek "Brandon, ülkemizi gururlandıracaktır." dedi.