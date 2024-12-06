Trump, Perdue'yi Pekin Büyükelçisi Adayı Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Perdue'yi Pekin Büyükelçisi Adayı Gösterdi

Donald Trump, eski Senatör David Perdue'yi ABD'nin Pekin Büyükelçiliğine aday gösterdi.

06.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'yi, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönemdeki çalışma ekibini oluşturmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, "Bu akşam, eski ABD Senatörü David Perdue'nin, ABD'nin bir sonraki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmayı kabul ettiğini duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Perdue'nin "Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak uzmanlığına ve uluslararası kariyerine" vurgu yapan Trump, yeni görevi kapsamında Perdue'nin "bölgedeki barışı koruma stratejisinin hayata geçirilmesinde ve Çin liderleriyle verimli bir çalışma ilişkisi kurulmasında etkili olacağını" belirtti.

Brandon Judd, Santiago Büyükelçiliğine aday gösterildi

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Ulusal Sınır Koruma Konseyi Başkanı Brandon Judd'u ABD'nin Santiago Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, "Judd'un ülke sınırlarını koruma ve tüm Amerikalıları güvende tutma konusundaki çabalarına" işaret ederek "Brandon, ülkemizi gururlandıracaktır." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Perdue'yi Pekin Büyükelçisi Adayı Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trump, Perdue'yi Pekin Büyükelçisi Adayı Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.