Trump, Rusya ve Ukrayna\'dan Hayal Kırıklığı Yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın "halen bir anlaşma yapamamasından dolayı" hayal kırıklığı içinde olduğunu belirtti.

ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, bir soru üzerine, ateşkes anlaşması müzakereleri yaptığı iki ülkeden de hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

ABD Başkanı, "Rusya'dan çok hayal kırıklığına uğradım ancak Ukrayna'dan da hayal kırıklığına uğradım çünkü bir anlaşma yapılabilirdi diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların yaşadığı binalara füzelerin düştüğünü ve bu şekilde yaşamanın mümkün olmadığını kaydeden Trump, ateşkes anlaşmasına varılamamış olmasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Halen bu savaşta çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini belirten Trump, savaşın bir an önce durması gerektiğini ifade etti.