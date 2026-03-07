Trump savunma sanayi devleriyle görüştü: Silah üretimi dört kat artırılacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinin gelişmiş silah üretimini artırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

"GELİŞMİŞ SİLAH ÜRETİMİ 4 KATINA ÇIKACAK"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık. Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz gelişmiş silahların üretimini dört katına çıkarmayı kabul etti."

"MÜHİMMAT KONUSUNDA SINIRSIZ KAYNAĞA SAHİBİZ"

Trump, savunma şirketlerinin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardığını belirterek bazı mühimmatların halihazırda üretimde olduğunu vurguladı. ABD'nin özellikle son dönemde kullanılan bazı mühimmat türlerinde büyük stoklara sahip olduğunu ifade eden Trump, "Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİNİN DEVLERİ KATILDI

Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantısına dünyanın en büyük savunma şirketlerinden bazıları da katıldı. Görüşmede BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

ABD yönetiminin savunma üretimini artırma kararı, İran ile yaşanan gerilimin ve küresel güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, Washington'un bu adımının bölgedeki askeri operasyonların ve savunma hazırlıklarının uzun süre devam edebileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.