Trump savunma sanayi devleriyle görüştü: Silah üretimi dört kat artırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump savunma sanayi devleriyle görüştü: Silah üretimi dört kat artırılacak

Trump savunma sanayi devleriyle görüştü: Silah üretimi dört kat artırılacak
07.03.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinin gelişmiş silah üretimini dört kat artırmayı kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinin gelişmiş silah üretimini artırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

"GELİŞMİŞ SİLAH ÜRETİMİ 4 KATINA ÇIKACAK"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık. Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz gelişmiş silahların üretimini dört katına çıkarmayı kabul etti."

"MÜHİMMAT KONUSUNDA SINIRSIZ KAYNAĞA SAHİBİZ"

Trump, savunma şirketlerinin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardığını belirterek bazı mühimmatların halihazırda üretimde olduğunu vurguladı. ABD'nin özellikle son dönemde kullanılan bazı mühimmat türlerinde büyük stoklara sahip olduğunu ifade eden Trump, "Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİNİN DEVLERİ KATILDI

Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantısına dünyanın en büyük savunma şirketlerinden bazıları da katıldı. Görüşmede BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

ABD yönetiminin savunma üretimini artırma kararı, İran ile yaşanan gerilimin ve küresel güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, Washington'un bu adımının bölgedeki askeri operasyonların ve savunma hazırlıklarının uzun süre devam edebileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump savunma sanayi devleriyle görüştü: Silah üretimi dört kat artırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 02:32:44. #7.12#
SON DAKİKA: Trump savunma sanayi devleriyle görüştü: Silah üretimi dört kat artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.