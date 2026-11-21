WASHINGTON, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği üçlü zirveyi "benzeri görülmemiş" diye niteleyerek, zirvenin son yıllardaki en önemli uluslararası toplantılardan biri olduğunu söyledi.

Trump cuma günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Son yılların en önemli uluslararası zirvelerinden birini gerçekleştirdik. ABD, Rusya ve Çin liderleri ilk kez üçlü toplantıda bir araya geldi. Üç lider arasındaki ilişkinin harika olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Trump, "Bu tarihi zirvenin sonucu olarak türünün ilk örneği olan üçlü bir barış bildirisi yayımlandı. ABD, Rusya ve Çin, nükleer çatışmaya asla izin verilmemesi gerektiği konusunda resmen mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderler Zirvesi'ni de çok başarılı diye nitelendirdi.

Üç lider perşembe günü Shenzhen'de düzenlenen üçlü zirvede dünya barışının korunması ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın teşvik edilmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmuştu. Zirvenin ardından üç ülke, Çin-Rusya-ABD Devlet Başkanları Barış Bildirgesi'ni yayımladı.