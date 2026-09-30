Trump, son ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle eve dönüş zamanının geldiğini söyledi - Son Dakika
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Trump, son ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle eve dönüş zamanının geldiğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Irak'taki son ABD askerlerinin çekilmesinden memnuniyet duyduğunu ve eve dönme zamanının geldiğini belirtti. CENTCOM ise 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden çekilmenin tamamlandığını ve Inherent Resolve Operasyonu'nun bittiğini duyurdu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'taki son askerlerinin çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "Bugün, son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bataklığa düşmemize neden olan çok kötü kararlar nedeniyle uzun bir süre geçti ancak yakında bu da tarihin bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

Bugünün ABD için "harika" bir gün olduğuna işaret eden Trump, Irak'ı da başından beri desteklediği Başbakanı Ali ez-Zeydi'ye bırakarak ayrıldıklarını kaydetti.

"Amerika'nın eve dönme zamanının geldiğini hissettim"

2003'te eski Başkan George W. Bush ile başlayan sürecin kendi liderliğinde sona erdiğine dikkati çeken Trump, bugünün DEAŞ'a karşı ABD ve Irak için "kesin bir zafer" olduğu nitelemesinde bulundu.

Trump, birçok askeri teçhizatın geride bırakıldığı önceki Biden dönemindeki ABD'nin Afganistan'dan çekilme örneğinin aksine Erbil Hava Üssü'nden düzenli şekilde ayrıldıklarını belirterek, "Net bir kararla, komutanlarımıza bu süreci tamamlamak için gerekli araçları verdim ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermeyi reddettim." ifadesini kullandı.

Irak'a DEAŞ'a karşı savaşmak için geldiklerini savunan Trump, artık buna gerek kalmadığını öne sürdü.

Trump, "Kalmak ya da gitmek arasında bir seçim yapma şansım vardı ve hiç şüphesiz Amerika'nın eve dönme zamanının geldiğini hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada da ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıkları belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da "CENTCOM, 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden ABD kuvvetleri ve teçhizatının düzenli şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki 'Inherent Resolve' Operasyonu'nun sona erdiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin Irak işgali

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.

Kaynak: AA
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