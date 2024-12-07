Trump: Suriye Bizim Sorunumuz Değil - Son Dakika
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Trump: Suriye Bizim Sorunumuz Değil

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki durumu değerlendirerek, 'Suriye darmadağın ve bizim sorunumuz değil' dedi.

07.12.2024 19:16
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NEW ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." dedi.

Trump, Social Truth sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğine dikkati çeken Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerini kaydetti.

Trump, grupların Beşşar Esed'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, " Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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