Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i hedef aldı. Trump, Merz'in İran'ın nükleer silah edinmesine karşı net bir duruş sergilemediğini öne sürerek, bu yaklaşımı 'tehlikeli' olarak nitelendirdi. Trump, 'Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının ciddi bir sorun olmadığını düşünüyor. Ne söylediğinin farkında değil' ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesinin küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğuracağını savunarak, 'Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, dünya adeta rehin alınırdı' dedi. Ayrıca Almanya'nın ekonomik durumuna da eleştiri yönelten Trump, 'Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamak gerekir' diyerek Merz yönetimini hedef aldı.

Öte yandan, Merz daha önce ABD'nin İran konusunda net bir stratejisi olmadığını savunmuştu. Uzmanlar, bu karşılıklı açıklamaların NATO ve Batı ittifakı içindeki uyumu etkileyebileceğini belirtiyor.