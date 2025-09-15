Trump'tan Avrupa'ya Rusya Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Avrupa'ya Rusya Uyarısı

15.09.2025 05:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Avrupa'ya Rusya'dan petrol almayın çağrısında bulunarak yaptırımları sertleştirmelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine " Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda, "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." değerlendirmesinde bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı, Avrupa ülkelerine, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, Avrupa ülkelerinin de benzer bir politika ile hareket etmesi gerektiğini savundu.

Avrupa ülkelerinin şu anda sadece konuştuklarını ancak harekete geçmediklerini öne süren Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için halen "olası barış anlaşması" için masaya oturmadığını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Avrupa'ya Rusya Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 05:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Avrupa'ya Rusya Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.