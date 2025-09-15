Trump'tan Avrupa'ya Rusya Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine " Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda, "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." değerlendirmesinde bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı, Avrupa ülkelerine, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, Avrupa ülkelerinin de benzer bir politika ile hareket etmesi gerektiğini savundu.

Avrupa ülkelerinin şu anda sadece konuştuklarını ancak harekete geçmediklerini öne süren Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için halen "olası barış anlaşması" için masaya oturmadığını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.