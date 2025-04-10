Trump'tan Çin'e Yüzde 125 Gümrük Vergisi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardığını bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından vergi tarifelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi hemen geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını ifade etti. Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." dedi.

Trump, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.