Trump'tan Dulles Havalimanı'na 22,5 Milyar Dolar Yatırım

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nı 22,5 milyar dolarlık bir projeyle yenileyeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki önemli havalimanlarından biri olan Dulles'ın yenileneceğini bildirdi.

Toplam bedeli 22,5 milyar dolar olacak projeyle Dulles Uluslararası Havalimanı'nı büyük ölçüde yenileyeceklerini anlatan Trump, ana terminale yakın 32 bin araç kapasiteli bir otoparkın da inşa edileceğini belirtti.

Terminaller arasında gidip gelen taşıyıcı otobüslerin yenileme sonrasında kaldırılacağını ve ülkedeki en büyük havalimanlarından birinin ortaya çıkacağını vurgulayan ABD Başkanı, proje ile başkent Washington'a yakışan bir havalimanı inşa edeceklerini dile getirdi.

Trump, "Bu dönüşüm, Washington'ı yeniden güvenli ve güzel bir yer haline getirme yönündeki çabalarımızın bir başka adımıdır. Dulles Havalimanı'nı dünyanın en iyi havalimanı haline getirecek bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Washington'a yaklaşık 40 kilometre mesafede Virginia eyaletinde yer alan Dulles Uluslararası Havalimanı, başkent bölgesine hizmet eden uluslararası havalimanı işlevi görüyor.