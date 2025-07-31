Trump\'tan Fed Başkanı Powell\'a çok sert sözler: Çok aptal

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, politika faizini sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Powell'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"FED BAŞKANI OLMAK İÇİN ÇOK APTAL

Powell'ın, Fed başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu belirten Trump, "Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor." ifadesini kullandı.