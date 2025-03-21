Trump'tan Federal Yargıçlara Sert Eleştiri - Son Dakika
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Trump'tan Federal Yargıçlara Sert Eleştiri

Trump, federal yargıçları 'tehlikeli' kararlar almakla suçlayarak, başkanlık yetkilerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

21.03.2025 04:16
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ABD Başkanı Donald Trump, "tehlikeli ve yanlış" kararlar aldıklarını savunduğu federal yargıçların, "başkanlık yetkilerini elde etmek istediğini" ileri sürdü.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki federal yargıçları hedef aldı.

"Radikal solcu yargıçların ülke çapında kanunsuz tedbir kararları, ülkemizin yok olmasına yol açabilir." ifadesini kullanan Trump, yargıçların aldığı kararları "tehlikeli ve yanlış" diye niteledi.

Trump, yargıçların karar alırken sonuçlarını umursamadığını savunarak avukatların bu yargıçları bilerek dava açtığını, bu nedenle söz konusu kararların iptal etme görevinin hükümet kurumlarına düştüğünü ifade etti.

Bu durumun "eşsiz bir tehlike" olduğunu belirten Trump şunları kaydetti:

"Bu yargıçlar, 80 milyon oy almadan başkanlık yetkilerini elde etmek istiyor. Risklerin hiçbiri olmadan avantajları istiyorlar. Bir başkanın, katillerin, uyuşturucu liderlerinin, tecavüzcülerin ve benzer suçluların kendi ülkelerine ya da ülkemizin güvenli olmasını sağlayacak başka yerlere gönderilmesi gibi konularda hızlı ve kesin olarak hareket etmesine izin verilmeli."

Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım hedefinin, yargıçlar adaletin önüne geçtiği sürece gerçekleştirilemeyeceğini" savunarak, "Ülke çapında tedbir kararlarını geç olmadan durdurun." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin bu durumu "düzeltmemesi" halinde ABD'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olacağını aktaran Trump, ayrı bir paylaşımında Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg'i de hedef aldı.

Trump, Boasberg'i başkanlık güçlerini "ele geçirmek için elinden geleni yapmakla" suçlayarak federal yargıcın kararlarını "saçma ve yersiz" şeklinde niteledi.

Öte yandan Trump, 18 Mart'ta Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran ve sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi askıya alan federal yargıç Boasberg'in görevinden azlini talep etmişti.

Trump, sadece savaş döneminde kullanılan yasanın yetkilerine başvurmuştu

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Washington DC Bölge Yargıcı Boasberg, söz konusu yetkileri karardan saatler sonra geçici olarak askıya almıştı.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Federal Yargıçlara Sert Eleştiri - Son Dakika

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