Trump'tan Göl İsim Değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Göl İsim Değişikliği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google Haritalar, Ontario Gölü adını 'Amerika Gölü' olarak güncelledi. Değişiklik Trump'ın kararıyla gerçekleşti.

Google Haritalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından gölün adını ABD'deki uygulamasında "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını ABD'de resmi olarak değiştirdiği bildirildi.

Açıklamada, uygulamanın resmi hükümet kaynaklarındaki isim değişikliklerini güncellemesi nedeniyle Ontario Gölü'nün adının, Google Haritalar'ın ABD'deki versiyonunda "Amerika Gölü" olarak görüleceği belirtildi.

Gölün adının Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Kanada ve ABD dışındaki kullanıcıların ise haritada her iki ismi göreceği ifade edildi.

Google'ın bu hamlesi, Trump'ın talimatı doğrultusunda, "Meksika Körfezi" ismini ABD'deki harita uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirmesini anımsattı.???????

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Trump ile Ontario Başbakanı arasında atışma

İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçalarına ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Göl İsim Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

18:29
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
18:16
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’ye araba çarptı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
17:26
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
16:46
30 Ağustos töreninde protokol krizi Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 18:36:47. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Göl İsim Değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement