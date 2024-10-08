Trump'tan Haham Schneerson'un Mezarına Ziyaret

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ABD'de Cumhuriyetçi parti başkan adayı Donald Trump, Ortodoks Yahudi anlayışın önemli temsilcilerinden kabul edilen ve İsrail savunuculuğuyla bilinen haham Menachem Mendel Schneerson'un mezarını ziyaret etti.

Eski ABD Başkanı Trump, New York'un Queens bölgesinde bulunan ve İsrail yanlısı birçok Yahudi tarafından "kutsal" kabul edilen Schneerson'un mezarına yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

Başına siyah bir Yahudi kippası taktığı görülen Trump, Schneerson'un mezarının başında dua etti ve Yahudi geleneğine uygun olarak mezar taşının üzerine bir taş bıraktı.

Trump, daha sonra etrafında bulunan Yahudi hahamlarla kısa görüşme yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ortodoks Yahudiliğin Chabad-Lubavitch hareketine liderlik eden Haham Menachem Mendel Schneerson, İsrail devletinin kutsallığını iddia eden din adamlarının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1984'te İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaparken Schneerson'u ilk kez ziyaret etmiş, bu ziyaretin Netanyahu'nun siyasi hayatında çok belirleyici olduğu iddia edilmişti.

En son Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, mezarı ziyaret eden iki devlet başkanı olarak öne çıkarken, birçok siyasi figürün yanında, Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da 2016'da Schneerson'un mezarını ziyaret etmişti.