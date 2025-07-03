1.ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Donald Trump'ın görüntüleri
ABD Başkanı Donald Trump salı günü Hamas'ı 60 günlük bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırarak, İsrail'in gerekli koşulları kabul ettiğini söyledi.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
ABD Başkanı Donald Trump salı günü Hamas'ı 60 günlük bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırarak, İsrail'in gerekli koşulları kabul ettiğini belirtti.
CNN'in haberine göre, yeni ateşkes teklifi Hamas'ın bazı endişelerini gidermeyi amaçlıyor ve ateşkes süresince İsrailli rehinelerin karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Trump'tan Hamas'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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