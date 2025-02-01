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Trump'tan Helikopter Kazası Açıklaması

Trump, Black Hawk helikopterinin yüksekliğini eleştirerek kazanın nedenlerini sorguladı.

01.02.2025 09:31
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WASHINGTON, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Reagan Ulusal Havalimanı'nda piste yaklaşmakta olan yolcu uçağıyla çarpışan Black Hawk tipi helikopterin "çok yüksekten uçtuğunu" söyledi.

Trump, cuma günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Blackhawk helikopteri, çok çok yüksekten uçuyordu. 61 metre sınırının çok üzerindeydi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında Potomac Nehri üzerindeki uçuşlar için maksimum yükseklik yaklaşık 61 metre olarak belirlenmiş durumda.

Ancak Flightradar24 sitesinin verilerine göre helikopterin kazadan hemen önce bulunduğu yükseklik yaklaşık 122 metre olarak kayda geçmiş.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında havada yaşanan çarpışma öncesinde birtakım uyarıların yapıldığını, "ancak uyarıların çok çok geç şekilde verildiğini" söyledi. Trump ayrıca helikopter açısından bakıldığında "bir pilot sorunu" olduğunu da kaydetti.

Trump, kazadan birkaç saat sonra Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Helikopter niçin yükselmedi ya da alçalmadı ya da dönmedi? Niçin kontrol kulesi helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi?" demişti.

American Eagle havayolu şirketinin 5342 sayılı uçuşu olarak faaliyet gösteren American Havayolları uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebat, Black Hawk tipi helikopterde ise ABD ordusunda görev yapan 3 asker bulunuyordu. Yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre kazadan kurtulan olmadı.

ABD medyasında çıkan haberlere göre perşembe günü akşam saatleri itibarıyla enkazdan 40'ın üzerinde kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua

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