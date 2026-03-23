Trump'tan Herzog'a Af Baskısı - Son Dakika
Trump'tan Herzog'a Af Baskısı

23.03.2026 11:46
Trump, Herzog'u Netanyahu'yu affetmediği için eleştirerek baskılarını sürdürdü.

TEL ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu henüz affetmediği için "zayıf ve acınası" olmakla suçladığı aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya af çıkartmayı kabul ettiğini ancak "asla yapmadığını" söyledi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için kamuoyu önünde Herzog'u hedef almayı sürdüren Trump, "Bunu yapmadığı için zayıf ve acınası bir adam. O bir lider değil. Bibi'nin saçmalıklarla değil, savaşla ilgilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Herzog'un kendisine defalarca Netanyahu'yu affedeceğini söylediğini dile getiren Trump, "Bana yalan söyledi." dedi.

Trump'tan Herzog'a af baskısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı baskıyı "egemenliklerine bariz saldırı" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum." demişti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, "Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olmasını istiyorum." yorumunu yapmıştı.

Netanyahu, affını talep etmişti

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Herzog'a Af Baskısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan Herzog'a Af Baskısı - Son Dakika
