Trump'tan Hindistan'a Ek Gümrük Vergisi

07.08.2025 18:23
ABD, Hindistan'dan ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi, toplam oran yüzde 50 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'dan ithal ürünlere ek yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasına yanıt olarak bu ülkeden ithal edilen mallara ek yüzde 25 gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, kararname duyurudan 21 gün sonra yürürlüğe girecek. Perşembe günü başlayacak olan ayrı bir yüzde 25'lik vergilendirmeyle birlikte, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere uygulanan toplam gümrük vergisi oranı yüzde 50'ye çıkacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Donald Trump, Hindistan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

