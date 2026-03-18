Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

18.03.2026 15:07
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı kontrolünü alması durumunda müttefiklerin harekete geçeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerine geçirmeleri ve burayı kullanan ülkelere vermeleri halinde "tepkisiz müttefiklerinin hızla harekete geçeceğini" iddia etti.

Trump, sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

"İran Terör Devleti'nden geriye kalanı bitirdiği" ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, "burayı kullanan ülkelere verdiği" bir senaryoyu değerlendiren Trump, "Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizden' bazılarını hızla harekete geçirirdi." ifadesini kullandı."

Trump, ABD'nin ise Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ankara, Güncel, Son Dakika

