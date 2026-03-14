Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Hürmüz Boğazı Uyarısı

14.03.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için ülkelerin ABD ile gemi göndereceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler olmak üzere birçok ülkenin boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemileri göndereceğini ileri sürerek, "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı kısa sürede açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birçok ülke, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemileri gönderecek. Zaten İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar bu su yolunun bir yerine bir veya iki drone göndermek, bir mayın bırakmak ya da kısa menzilli bir füze ulaştırmak onlar için kolaydır. Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen başı kesilmiş bir ülke tarafından tehdit edilemez. Bu arada ABD kıyı hattını yoğun şekilde bombalayacak ve İran'a ait botları ve gemileri sürekli olarak denizde vuracak. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı kısa sürede açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz."

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 21:52:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.