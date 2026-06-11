Trump'tan İran'a Kapsamlı Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Kapsamlı Saldırı Uyarısı

11.06.2026 17:00
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Trump, İran'a yönelik saldırıların daha şiddetli olacağını belirterek, küçük bir asker grubu gönderebiliriz dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e telefon bağlantısıyla katılarak İran'a yönelik son saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a dün düzenlenen saldırıların ardından bu gece saldırıların "daha kapsamlı ve şiddetli" olacağını belirten Trump, "Kara harekatı istemiyorum ama gerekirse küçük bir asker grubu gönderip oranın tamamını ele geçirebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD uçaklarının Tahran'ın üstünde uçtuğunu ancak İran'ın bunun farkında olmadığını savunan Trump, "İran'ın donanması, havaalanı ve uçaksavarlarının kalmadığını" söyledi.

Trump, medyanın İran konusundaki tutumunu da eleştirerek İran teslim olsa bile medyanın bunu "İran'ın zaferi olarak yansıtacağı" değerlendirmesinde bulundu.

"Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Trump, İran'daki kritik altyapının hedef alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, böyle bir adımın siviller üzerindeki etkisine dikkati çekerek "Bunu yapmamayı tercih ederim çünkü bunun bedelini insanlar ödüyor." yanıtını verdi.

İranlılara da seslenen Trump, "İran halkına mesajım şu ki, karşı tarafın silahları var kendilerinde ise silah olmadığı için korkuyorlar. Gösteri düzenliyorlar ve vuruluyorlar. dedi.

Trump, bir soruya verdiği yanıtta, "İranlı protestoculara destek amacıyla gönderdikleri silahların bölgedeki Kürt gruplarda kaldığı" söylemini yineledi.

Silah sevkiyatı planına başlangıçta karşı çıktığını söyleyen Trump, karşı çıkma nedeninin ise Kürt grupların silahları "kendilerine saklayacağından" şüphe duyması olduğunu aktardı.

Trump, "Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı ama bunu unutmayacağım, Kürtler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Kapsamlı Saldırı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Öznur Kaplan Öznur Kaplan:
    dedim ya bu adamlar hep böyle savaş savaş diye konuşuyo ben de asker oldum o zamanlar böyle şeyler yok muydu 0 0 Yanıtla
  • Nagihan Koşar Nagihan Koşar:
    bunun bizim ekonomiye bir etkisi olur mu düşünüyorum sonuçta petrol fiyatları etkilenir 0 0 Yanıtla
  • Şahinde Aydın Şahinde Aydın:
    ya bu ne biçim durum ya iran trump diye birbirine giriyo da biz burda ne yapıyo 0 0 Yanıtla
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