Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği İfadeleri

14.02.2026 01:19
Trump, İran'da rejim değişikliğinin en iyi şey olacağını belirtti ve saldırıdan kaçınma önerileri sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da rejim değişikliği konusunda, "Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu." dedi.

Trump, hafta sonunu geçirmek için Florida'ya gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilere konuştu.

Bir gazetecinin "İran'da rejim değişikliği istiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu." yanıtını verdi.

Trump, İran'ın ABD saldırısından kaçınmak için ne yapması gerektiği sorusuna karşılık da "Daha önce yapmaları gereken doğru bir anlaşmaya varmaları gerekir. O zaman bunu yapmayız (saldırmayız) ama biliyorsunuz, tarihsel olarak bunu yapmadılar." diye konuştu.

İran'ın "çok fazla konuşup hiçbir şey yapmadığını" savunan Trump, "47 yıldır durmaksızın konuşuyorlar. Bu arada, onlar konuşurken biz çok sayıda can kaybettik. Bacaklar koptu, kollar koptu, yüzler koptu." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'da yönetimi kimin devralmasını istediği şeklindeki bir soruya ise o konuda konuşmak istemediği yanıtını verdi.

Bölgeye "muazzam bir güç" gönderdiklerini hatırlatan Trump, "Bildiğiniz gibi ek güçler de gidiyor ve yakında başka uçak gemileri de yola çıkacak, bu yüzden işleri bu defa yoluna koyabilir miyiz göreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin İran tarafından herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyeti istemediğini yineledi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

