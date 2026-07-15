Trump'tan İran'a Saldırı Toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı geniş kapsamlı saldırıları görüşmek üzere Durum Odası'nda toplantı düzenlediği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dün Durum Odası'nda ABD'li yetkililerle toplantı düzenledi.

"İran'a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edilen toplantıda, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" öne sürüldü.

Toplantıya, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin de katıldığı belirtildi.

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etmişti.