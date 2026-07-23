Trump'tan İran'a Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların devam edeceği sinyalini vererek, Tahran yönetiminin "aynı muameleyi görmeye devam etmesi" gerektiğini söyledi.

Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansında (EPA) veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada, İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı durumumuz gayet iyi." diyen Trump, İran'ın "bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını" belirtti.

Trump, İran yönetiminin "kötü niyetli" olduğunu ileri sürdüğü konuşmasında, "Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'de yüksek teknoloji alanında yapılacak altyapı çalışmalarından bahseden Trump, salondaki yatırımcılara ve yerel yöneticilere hitap ederek "(İran ve müttefikleri) Toplulukları birer birer yok etmeye başladıklarında, veri merkezlerinizle ilgili bahsettiğim tüm bu adımları atıyor olmamız önemli değil mi?" diye sordu.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayı "akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini" yineleyerek "Ve tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar." diye konuştu.