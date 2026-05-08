Trump'tan İran'a Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken İran'ın herhangi bir tahrik olmadan saldırdığı" açıklanan donanma unsurlarına ilişkin, "Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'ndaki savaş gemilerine saldırı düzenlendiğine yönelik duyurusuna ilişkin paylaşım yaptı.

ABD ordusuna ait üç muhrip geminin Hürmüz Boğazı'ndan "ateş altında çok başarılı şekilde geçtiğini" belirten Trump, şöyle devam etti:

"Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi. Tamamen yok edildiler ve tümüyle imha edilmiş donanmalarının yerini almak için kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte denize gömüldüler."

Trump, ABD'ye ait muhrip gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı olduğunu ancak bunların "kolayca düşürüldüğünü" iddia etti.

İran'ı "delilerin yönettiğini" savunan Trump, "Eğer nükleer silah kullanma şansları olsaydı hiç tereddüt etmeden kullanırlardı ama böyle bir fırsata asla erişemeyecekler. Tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, eğer anlaşmalarını hızlı şekilde imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde alt edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Trump, bu üç muhrip geminin ve mürettebatın "deniz ablukasına yeniden katılacağını" kaydetti.

Fox News kanalı, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD ordusunun İran'ın Keşm Limanı ile Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediğini ancak bunun "ABD için ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" iddia etmişti.

CENTCOM ise ABD ordusunun Keşm Limanı ve Bender Abbas'a yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerleyen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini öne sürmüştü.