Trump İran'a Son Uyarı: Anlaşma Yoksa Altyapı Saldırıları Başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ı Salı gecesine kadar anlaşma masasına oturmaya davet etti. Aksi takdirde daha geniş çaplı bombalama saldırılarıyla karşı karşıya kalacaklarını belirten Trump, İran'ın tek bir gecede ortadan kaldırılabileceğini ve bunun yarın gece olabileceğini vurguladı.

Trump, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini yineledi. Anlaşmaya varılamaması halinde İran'da köprülerin ve elektrik santrallerinin hedef alınacağını açıkça ifade eden Trump, bununla birlikte İran'ın altyapısını yok etmek istemediğini ve ABD'nin yapmak istediği en son şeyin elektrik santrallerini yeniden inşa etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump'ın taleplerinin başında İran'ın nükleer silahlardan vazgeçmesi ve Hürmüz Boğazı petrol geçiş yolunu yeniden açması geliyor. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Trump, tüm ülkenin bir gecede yok edilebileceğini ve o gece yarın gece olabileceğini söyledi. Trump sözlerine umarım bunu yapmak zorunda kalmayacağını diye de ekledi.

Öte yandan, Trump hafta sonu gerçekleştirilen bir kurtarma operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Düşürülen Amerikalı pilotun İran'ın dağlık arazisinde saklanarak İran güçlerinin elinden kurtulmayı başardığını aktaran Trump, yüzlerce Amerikan askerinin katıldığı arama kurtarma operasyonunda, İranlıların pilotu ilk bulan taraf olmaması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti.