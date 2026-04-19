Trump'tan İran'a Tehdit: Enerji Santralleri ve Köprüler Yok Olacak

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda "İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" öne süren Trump, "İran, yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı. Bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, "İran'ın boğazı kapatmakla günde 500 milyon dolar kaybettiğine, hatta halihazırda birçok geminin her zaman sert adam olmak isteyen İran Devrim Muhafızları'nın ikramı olarak, yükleme yapmak için ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya gittiğine" işaret etti.

ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini bildiren Trump, şunları kaydetti:

"Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse; ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek."

"Artık 'iyi adam' diye bir şey yok." ifadelerine yer veren Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yapılarının "hızlı ve kolay" şekilde yıkılacağını savundu.

Donald Trump, diğer ABD başkanlarının son 47 yıldır İran'a yapması gerekeni yapmanın kendisi için bir onur olduğunu sözlerine ekledi.